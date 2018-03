‘Güçlü Türkiye için işimizi iyi yapalım’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SEDEP sohbetleri kapsamında liseli gençlerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SEDEP sohbetleri kapsamında liseli gençlerle bir araya geldi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) 6. yılında da öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve değer sahibi nesillerin yetişmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen SEDEP sohbetleriyle de gençlere değerlerimiz anlatılırken saygın ve deneyim sahibi kişiler tarafından paylaşımları gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve genç nesillere yeni ufuklar açan SEDEP sohbetlerinin konuğu Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. Başkan Altay, gençlere geleceğe yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini paylaştı. Programa Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacıların yanı sıra SEDEP koordinatörleri de katıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin en değerli projesinin eğitim ve çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen projeler olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Amacımız sizin gibi derslerinde başarılı olan ama aynı zamanda milletini, bayrağını, devletini seven nesiller yetiştirebilmek. Bu noktada SEDEP ile 6 yılda güzel mesafeler kat ettik. Günümüz dünyası güçlünün sesinin çok çıktığı özellikle Müslüman kanının aktığı, Müslümanların zulüm gördüğü bir süreci yaşıyor. Hemen yanı başımızda Suriye’de Irak’ta yaşananları görüyorsunuz. Yine Kudüs’te Filistinlilere yapılan zulüm ortada. Bunları şunun için ifade ediyorum ki bu coğrafyada ayakta kalmak hiçbir dönemde kolay olmadı. Vatanın birliğini sağlarken ne de şimdi rehavete kapılma şansımız yok. Mehmetçiğimiz aynı mücadeleyi şu an Afrin’de kanıyla canıyla cihat ederek veriyor. O sebeple her daim diri olmalıyız, beraber olmak ve çalışmak gayret etmek zorundayız. Tüm bunları yaparken de önceliğimiz iyi bir insan olmak olmalı. SEDEP’in önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

Gençlere geleceğe donanımlı hazırlamaları konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Altay,”İnşallah siz daha iyi bir Türkiye’de yaşayacaksınız. Ama bu noktada biraz sorumluluğunuz fazla. Sizin önünüzde çok uzun bir hayat ve kendinizi yetiştirmek için de fırsatlar var. Meslek edinmenin yanında bu yaşlarda sadece İngilizce bilmek yetmiyor. Onun yanında mutlaka Arapçayı öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü ümmetle aramızda ortak bir dil olmalı. Bu sebeple buna vakit ayırmalısınız. Bununla birlikte yetişmiş insan kaynağına da ihtiyacımız var. Memleketimizin geleceği adına iyi yetişmeniz, iyi çalışmanız gerekiyor. Çünkü dünya çok hızla değişiyor ve bu dünya şartlarında güçlü olmak için güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Hele bu coğrafyada güçlü olmazsak bir gün ayakta kalma şansımız olmaz. Yetişen nesil bilinçli bir şekilde yetişiyor. Bizler de yöneticiler olarak elimizden geldiğince sizlere bir katkı sağlamak adına çaba sarf ediyoruz. Kendinizi yetiştirme yolunda sadece iyi bir üniversite bitirmek yeterli olmuyor. Önemli olan yaptığınız işi iyi yapabilmek, vatanınızı ve milletinizi sevmek. İşin özü iyi insana ihtiyacımız var. Başarının yanında bu duygulara da sahip olursanız geleceğimiz için iyi şeyler yaparsınız” dedi.

Başkan Altay söyleşinin ardından öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.