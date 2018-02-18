Geleneksel Türk El Sanatları Şöleninde 9.Gün

Kulesite’nin geleneksel olarak düzenlediği Dünden Bugüne 7.Geleneksel Türk El Sanatları Şölenine yoğun ilgi devam ediyor.

Kulesite’nin geleneksel olarak düzenlediği Dünden Bugüne 7.Geleneksel Türk El Sanatları Şölenine yoğun ilgi devam ediyor.

Birbirinden değerli eser ve ustaların yer aldığı 7. Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni’ne yoğun ilgi devam ediyor. Bugün, sergiyi ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, Ak Parti Milletvekili Sn. Taner Yıldız ve Konya Ticaret Odası Başkanı Sn. Selçuk Öztürk’e İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO’su Sn. Tahir Atila, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Ali Korkmaz, Kulesite AVM Müdürü Mustafa Totan ve Limon Ağacı yetkilisi Serpil Polat eşlik etti.

Stantları tek tek gezerek değerli sanatkârlar ile sohbet eden Sn. Taner Yıldız, ustalara verdikleri emek ve gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı teşekkür etti. Yerli ve Milli olan değerlerimizin el birliğiyle yaşatılması, desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, Ak Parti Milletvekili Taner Yıldız;

“Kültürün ve sanatın buluşma noktası Konya’da 7. kez bir araya gelen bu değerli ekibe ve onlara yeniden ev sahipliği yapan İttifak Holding’e ve yönetimine, katkıları olan odalarımıza, kurumlarımıza teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum.”

42 ustanın katılımı ile 42 geleneksel sanatın icra edildiği sergi; Kulesite, Konya Valiliği, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Konya Ticaret Borsası ve Limon Ağacı’nın katkılarıyla gerçekleştirildi.