Gece 03:00’da başlayacak! Dünyanın en büyük taşınma işi

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük taşınma işlemi 30 Ekim gece 03:00'da başlayacak ve 31 Ekim 23:55'e kadar devam edecek.

Atatürk Havalimanı’nın taşınmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük taşınma işlemi 30 Ekim gece 03:00’da başlayacak ve 31 Ekim 23:55’e kadar devam edecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim sonrası İstanbul Yeni Havalimanı’na nasıl taşınacağına dair detayları açıkladı.

29 EKİM’DE AÇILACAK

Ocak, İstanbul Yeni Havalimanı için dünyanın gözünün üstünde olduğunu, Türkiye’nin başarı öyküsünü bu proje ile herkese göstereceğini ifade ederek, birinci etap inşaatın yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi.

DHMİ ekibinin bu havalimanına sarf ettiği emeklerin görmezlikten gelinmemesi gerektiğine dikkati çeken Ocak, “Hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

MODERN CİHAZLAR HAZIR

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ocak, yeni havalimanı seferlerinde kullanılacak modern cihaz ile haberleşme ekipmanların hazır olduğunu, yer tesliminden sonra bunların montajının ve kalibrasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

AVRUPA HAVA SAHASINI ETKİLEYECEK

Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Ocak, “İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa’ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler.” değerlendirmesini yaptı.