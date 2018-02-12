Bu galibiyetle lige reset attık-Tolga Durmaz-Yeni Meram Gazetesi

Alanya’da belki kupa şampiyonluğu kadar önemli bir maça çıktık.

Kaybedilmesi halinde çok kötü günlerin bizi beklediğinin farkındaydık ve hem biz, hem de takım çok stresliydi.

250 kilometre yakınımızdaki, komşu bir ilin ilçesi olan Alanya’da beklentimizin çokta üzerinde düşmanlıkla karşılanmakta çok üzücü.

Maçın öncesinde başlayan küfür furyası stadyumdan ayrılıncaya kadar sürdü.

Bir Yunan veya İsrail takımı Alanya’ya gitse sanırım bu denli tepkilere maruz kalmaz.

Konuşma fırsatı bulduğumuz bazı Alanyalılar bu gerginliğin nedenini Konya’da 2 sezon önce oynanan Adana Demir-Alanya finaline bağlayarak, “Konya bize yanlış yaptı. O maçta bize destek verilmedi” dese de, bir çok Konyalının o maçta Alanya tribünlerinden maçı takip ettiğini bilmediklerini veya bilmek istemediklerini anladık.

Ama şunu açıkça söyleyeyim, Konya’da hiçbir zaman Alanya takımı bu denli çirkin saldırıya maruz kalmamıştır.

Hem takımımıza, hem de yöneticilere yapılanları gördükten sonra, Konya ile Alanya’nın futbol kültürünün geceyle-gündüz kadar farklı olduğunu söyleyebilirim.

Neyse uzatmaya gerek yok, umarım aradaki bu husumet biter.

Gelelim maça.

Dedim ya gerilimi yüksek bir maç oynadık.

Maç öncesinde Skubic ve Mehdi’nin son anda kadrodan çıkartılması, Ferhat’ın ise cezalı olması nedeniyle 3 as oyuncudan yoksun çıkılan maç bizim için beklenilenin aksine çok daha zorlu geçti.

Ferhat’ın yokluğunda Eren’in yerlerde sürünen performansı bizlere Mehmet Uslu’yu bile arattıysa düşünün o takımın halini.

Maçın stresinden mi yoksa forumsuzluktan mı bilinmez, Ali Çamdalı ve Milosevic’te kötüler arasında yer alınca istenen futbolu oynayamayan bir Konyaspor izledik sahada.

Eto’o ise hazır olmamasına rağmen Dünya yıldızı kimliğine yakışır bir mücadele sergiledi.

Attığı paslarla, rakibe baskısıyla oyundan çıkana kadar yaşına aldırış etmeden sahada elinden geldiğince her şeyi yaptı.

Kenarda ise antrenör rolüne bürünerek takıma katkı vermeyi sürdürdü.

Tek tek futbolcuları değerlendirmeyeceğim ama Serkan Kırıntılı’yı dile getirmesem olmaz.

Futbol elbette takım oyunudur ama Alanya’da öyle bir Serkan izledik ki, bir kaleci bir maça nasıl damga koyar, satır satır, hece hece bize izlettirdi bu dev adam.

Maçta sayamadım ama Serkan’ın istatistiklere yansıyan kurtarış sayısı 12.

Buna bir de penaltıyı ekleyin.

Ayrıca kurtarışlarının yüzde 90’ının ceza sahası içerisinde olduğunu hesaba katın.

Böyle bir kalecilik olmaz.

Tereddütsüz ligde bu sezonun en iyi kaleci performansına imza atan Serkan Kırıntılı, Alanya’da takımının galip gelmesinin baş mimarıdır.

Allah nazarlardan korusun seni Serkan.

Bir futbol takımında kaleci maçın önüne geçiyorsa o takımın iyi oynamadığı söylenir.

Haklılarda.

İyi değildik.

Hatta çok kötüydük.

Ama inanın iyi futboldan çok puanlara ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz.

Takım puanlar kazandıkça ve sıralamada yukarılara çıktıkça futbol kalitesini de artıracaktır.

Alanya galibiyetiyle ligin alt sıralarına reset çekilmiş ve kalan 13 hafta için yarış sıfırdan başlayacaktır.

Son 13 maçta taraftar desteğini en iyi arkasına alan, kadro kalitesi en iyi olan ve en az hata yapan takımlar mutlu sona erişecek, bunu başaramayanlar ise alt ligi boylayacaktır.

Umudumuz Konyaspor’un son 13 haftada zorlanmadan bu yarıştan çıkacağı yönünde.

Cuma günü Beşiktaş maçında stadyumun dolacağı kanısındayım. En kötü 1 puanın alınacağı düşüncesiyle futbol şansının da Konyaspor’dan olmasını diliyorum.

Gelelim teşekkür faslına..

Yıllardır böyle bir deplasman yaşamamıştım.

İyi ki maça gitmişim ve o heyecanı tatmışım.

Galibiyete olan inancımız nedeniyle maçtan 1 gün önce Alanya’ya gittik.

TSYD’nin iki önemli ismi Emre Çınar ve Hasan Yıldırım abimin yoldaşlığında güzel bir deplasman seyahati yaşadık. Emre ve Hasan abiyle nazar değmesin ama deplasmandan hiç boş dönmedik. Umarım bu seriyi diğer deplasmanlarda da sürdüreceğiz.

Alanya’da bizimle ilgilenen Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden tanıdığımız Mehmet Aktaş’ta bu seyahatimizde bize rehberlik ederek güzel bir misafirperverlik örneği gösterdi. Bu deplasmanda gördüm ki Maltepe Hasan’ı sadece Konya değil Türkiye tanıyormuş. Hasan Yıldırım’ın bir telefonuyla işini gücünü bırakarak yanımıza koşan Alanya’da yaşayan Konyalı İbrahim Büyükırmak abimiz de 07 plakalı aracıyla o cehennemin içinden bizi güvenli bir şekilde stadyum dışına çıkarttı. Bu deplasmanın kusursuz geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.