Galibiyete hasretiz

Yeşil-beyazlılar, dış sahalarda olduğu gibi kendi taraftarı önünde de maç kazanamaz hale geldi. Yeşil-beyazlılar maçın ardından iç sahadaki galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Yeşil-beyazlılar, dış sahalarda olduğu gibi kendi taraftarı önünde de maç kazanamaz hale geldi. Yeşil-beyazlılar maçın ardından iç sahadaki galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Konyaspor sahasında maç kazanamaz hale geldi. Yeşil-beyazlılar bugün oynadığı maçta da Yeni Malatyaspor’a yenilerek, sahasındaki galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Son olarak ligin ilk devresindeki maçta Karabükspor’u 2-0 ile geçen yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazanamamıştı.

Yeni Malatyaspor’a yenilen Konyaspor böylelikle sahasında oynadığı son 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Konyaspor’un başında beklenen performansı gösteremeyen Mehmet Özdilek ise ligde yeşil-beyazlı ekibin başında çıktığı 15. maçında 12.puan kaybını yaşadı.

Özdilek idaresinde Konyaspor geride kalan bölümde sadece 3 maç kazanabildi.