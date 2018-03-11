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Galatasaray – Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu!

  • Giriş Tarihi: 11.03.2018 18:31
  • Güncelleme Tarihi: 11.03.2018 18:31
Galatasaray – Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor.

GALATASARAY – ATİKER KONYASPOR

STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN SPORTS

İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Moke, Ferhat, Bourabia, Jonsson, Fofana, Volkan Şen, Milosevic, Eto’o.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın


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