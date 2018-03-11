Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor.
GALATASARAY – ATİKER KONYASPOR
STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN SPORTS
İLK 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Moke, Ferhat, Bourabia, Jonsson, Fofana, Volkan Şen, Milosevic, Eto’o.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın