G.Saray’ı kontradan vuracağız

Kartal’ın yeni teknik patronu Galatasaray’ı deplasmanda devirmenin planlarını yapıyor. Lider karşısında öncelikli defansını sağlama alacak Sergen Yalçın, hızlı futbolcularıyla rakip kaleyi sarsmak istiyor

Kartal’ın yeni teknik patronu Galatasaray’ı deplasmanda devirmenin planlarını yapıyor. Lider karşısında öncelikli defansını sağlama alacak Sergen Yalçın, hızlı futbolcularıyla rakip kaleyi sarsmak istiyor

PAZAR günü lig lideri Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak Atiker Konyaspor’da yeni teknik patron Sergen Yalçın ile çıkılacak ilk maçtan sürpriz bir sonuç çıkartılması planlanıyor. Salı günü resmi sözleşmeyi imzalayan ve ilk idmanına çıkan Sergen Yalçın, hem takımı tanımaya çalışırken, hem de rakip Galatasaray’ı analiz ediyor. Ekibimizde sakat ve cezalı oyuncuların olduğu haftada defansta ise sıkıntı yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ali Turan ile aynı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Filipovic, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

2 STOPERİ birden sakatlanan yeşil-beyazlılarda, Sergen Yalçın ise bu sorunu nasıl aşacağını düşünüyor. Ekibimizde stoperde oynayabilen 4 oyuncu daha bulunuyor. Selim Ay, Volkan Fındıklı, Moke ve Jonsson arasından iki oyuncu, bu hafta sonundaki maçta stoper mevkisinde oynayacak. Sergen Yalçın’ın bu 4 oyuncunun analizlerini yaptırdığı ve idmanlarda denemeye aldığı öğrenilirken, hocanın stoper tercihi için idmanlardaki performansa göre karar vereceği belirtildi.

GALATASARAY maçı öncesinde son haftalardaki oyun planında da bazı değişiklikler yapmayı planlayan Sergen Yalçın’ın daha defansif bir kadroya sürmesi bekleniyor. Jahovic ile gol arayacak Sergen Yalçın’ın Eto’o’yu ise yedek soyunduracağı düşünülüyor. Takımın hızlı isimleri Ömer Ali, Milosevic ve Fofana’ya da kadroda yer vermesi beklenen Sergen Yalçın’ın kontrataklarda şans araması bekleniyor. Öte yandan sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Yatabare’nin de geniş kadroya dahil edileceği öğrenildi.

TOLGA DURMAZ