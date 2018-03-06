Fırat Kalkanı bölgesinde mülteci kampı kurulacak

Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesi ve İdlib'de 9 ayrı noktada 170 bin kişilik mülteci kampı kurulması için hazırlık yapıyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesi ve İdlib’de 9 ayrı noktada 170 bin kişilik mülteci kampı kurulması için hazırlık yapıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili geçtiğimiz ay yaptığı konuşmasında Türkiye’deki Suriyelilerin teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların ardından terörden arınan bölgelere gönderileceğini, “Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da oraya yaşanabilir hale getireceğiz. 3,5 milyon benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları topraklarına geri göndereceğiz.” sözleriyle ifade etmişti.

Konu ile ilgili bugün Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada “Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor” dendi.