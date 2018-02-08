FETÖ’nün kilit ismi yakalandı

Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Çanakkale'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Çanakkale’de FETÖ’nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentte FETÖ’nün gaybubet evleri belirlendi.

Başsavcılığın kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya da yakalandı.

Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kaya, işlemleri için emniyete götürüldü.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya’nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya’nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya’nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.