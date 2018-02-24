Fatih Portakal: Soyuma sopuma baktım, hain değilim!

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, kendisine 'vatan haini' diyenlere cevap verdi. Portakal, "Vatan haini falan değilim, soyuma sopuma baktım, yörüğüm" dedi.

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, kendisine ‘vatan haini’ diyenlere cevap verdi. Portakal, “Vatan haini falan değilim, soyuma sopuma baktım, yörüğüm” dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığı ve büyük ilgi gören alt-üst soy bilgisi ünlü isimlerinde işine geldi.

PORTAKAL “VATAN HAİNİ” DİYENLERE CEVAP VERDİ

Bunun son örneği de FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal oldu.

Portakal, kendisine “vatan haini” diyenlere “Kimileri bana vatan haini falan diyor. e-Devlet’ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum.” karşılığını verdi.