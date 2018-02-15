Fahriye nineden Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fahriye Yasakoğlu (82) Zeytin Dalı Harekatı'na destek için emekli maaşından artırdığı parayla Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fahriye Yasakoğlu (82) Zeytin Dalı Harekatı’na destek için emekli maaşından artırdığı parayla Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulundu.

Yasakoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada her zaman Mehmetçik Vakfı’na bağışında bulunmak istediğini, fakat eşinin tedavi masraflarından dolayı bağışta bulunamadığını söyledi.

Eşinin vefat etmesinden sonra eşinden kalan maaşla Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunmak istediğini ifade eden Yasakoğlu, “Bunun için önce Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek nasıl bağışta bulunacağımı sordum. Bana yardımcı olup anlattılar. Ziraat Bankasından Mehmetçik vakfına bağışta bulundum. Afrin’de savaşan Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı oldun.” dedi.