Evlenecek 100 Filistinli çiftin ev eşyası ve takıları Konya’dan

Mehir Vakfı tarafından, İstanbul'da düzenlenecek toplu düğün organizasyonuyla dünya evine girecek 100 Filistinli çift için hazırlanan 4 tır dolusu ev eşyası ve hediye takılar Konya'dan yola çıktı.

Mehir Vakfı tarafından, İstanbul’da düzenlenecek toplu düğün organizasyonuyla dünya evine girecek 100 Filistinli çift için hazırlanan 4 tır dolusu ev eşyası ve hediye takılar Konya’dan yola çıktı.

Mehir Vakfı öncülüğünde, Sultanbeyli Belediyesi, Mehir Aile Derneği ve Filistin Alimler Birliği Heyeti desteğiyle gerçekleştirilecek düğün organizasyonu öncesi, çiftler için hazırlanan eşyaların yüklü olduğu tırlar vakıf üyelerince İstanbul’a uğurlandı.

Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, Vakıf binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, her ortamda Kudüs’e sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 100 Kudüslü çifti evlendirerek destek olmak istediklerini söyledi.

Bu çerçevede hazırlanan organizasyonla Mehir Vakfı öncülüğünde, Sultanbeyli Belediyesi, Mehir Aile Derneği ve Filistin Alimler Birliği Heyeti desteğiyle 17 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da Sultanbeyli Spor Salonu’nda 100 Filistinli çift için toplu düğün töreni gerçekleştirileceğini ifade eden Erdem, dünya evine girecek 100 Filistinli çift için hazırladıkları 4 tır dolusu ev eşyası ve hediye takıları da Konya’dan İstanbul’a göndereceklerini bildirdi.

Erdem, hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları yardım tırlarında çiftlerin ihtiyacı olabilecek her şeyi düşünmeye çalıştıklarını vurgulayarak “Yardım tırlarımızda giyim, ev tekstili, mobilya, züccaciye, altın takı olmak üzere 94 kalemde 11 bin 531 adet eşya bulunmaktadır. 100 çiftimizin toplu düğün merasimi 17 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Sultanbeyli Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir.” dedi.

Erdem, bu mutlu güne şahitlik etmek, Filistinli çiftlerin yanında olmak için herkesi toplu düğün törenine davet etti.

Konuşmaların ardından, dünya evine girecek 100 Filistinli çift için hazırlanan ev eşyası ve hediye takıların bulunduğu 4 tır, İstanbul’a hareket etti.