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10 MART 2018, CUMARTESİ
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zeytin dalı operasyonu HABERLERİ
Cinderes belde merkezi de ele geçirildi
Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay!
Şeran belde merkezi terörden temizlendi
2872 terörist etkisiz hale getirildi
3 köy daha teröristlerden arındırıldı
Zeytin Dalı Harekatı’nda 2184 terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanlar ant içti! Şimdi onlar düşünsün
Zeytin Dalı Harekatı’nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi
“Mehmetçik’e Söyleyecek Sözümüz Var”
Zeytin Dalı operasyonuna destek için tırmandı