Zeytin Dalı Harekatı HABERLERİ
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 2777 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatında şimdiye kadar 41 askerimiz şehit oldu
- Mehmetçiğe moral mektubu gönderdiler
- Kulu’daki Nogay Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı’na bayraklı destek
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 2059 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1369 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı Şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu
- Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği yüzde 85
- Zeytin Dalı Harekatı’nda son durum! TSK’dan flaş açıklama