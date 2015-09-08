ZEYTİN DALI HABERLERİ
- Konyalı şehit Abdullah Taha Koç: Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin
- Öğrenciler Mehmetçik için bayrak oldu dalgalandı
- MÜSİAD, Afrin Harekâtına Destek İçin Kilis’te
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1715 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1641 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1614 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1595 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1551 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu
- Afrin şehidimizin cenazesi Konya’ya getirildi
- “Zeytin Dalı Harekatı”na destek için sabah namazında buluştular
- BTK’dan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ paylaşım takibi
- Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’ndan “Zeytin Dalı Harekatına” destek
- ‘Zeytin Dalı’ Yunanistan’ı rahatsız etti