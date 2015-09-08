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10 MART 2018, CUMARTESİ
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yumurta HABERLERİ
“Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor”
Bu yumurta bin lira
6 yıl sonra bir ilk! Üretici şahlanacak…
Yumurta ihracatı son 11 yılda 21 kat büyüdü
İran’da artan yumurta fiyatlarını Türkiye düşürecek
Yumurta fiyatları rekor kırdı!
Köy yumurtası bitiyor, numaralı yumurtalar geliyor
Numaralarına bakmadan almayın!
Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin
Türkiye, yumurta krizini izlemeye aldı!
Yumurtada kuş gribi iddialarına yalanlama
Yumurtanın fiyatı yarıya düştü ama talep görmüyor
Yumurta üretimine “kota” talebi
Engelli oğlunun isteği gelir kaynağı oldu.
Yumurtada büyük aldatmaca
Yumurtada ihracat tutarı 300 milyon dolara dayandı
Tüketicinin talebi kahverengi yumurtanın fiyatını uçurdu
Tüketiciyi üzen yumurta fiyatı üreticiye nefes aldırdı
Yumurta fiyatlarındaki artış ‘geçici’
Köy yumurtasında ‘pis’ oyun!
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