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11 MART 2018, PAZAR
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YPG HABERLERİ
YPG sahada kaybedince Avrupa’ya sığındı!
Türkiye Afrin’de YPG’yi bombaladı
Erdoğan’dan YPG mesajı: Bizi hiç tanımamışsınız
DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı
ABD ile YPG anlaştı! Türkiye sınırında yeni devlet
Mark Toner: YPG’ye desteğimiz sürecek çünkü…
YPG’den Apo posteri altında yemin
YPG artık küçük bir ordunun silahlarına sahip!
Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’
Çavuşoğlu: ABD YPG’ye silah veriyor, nokta!.
ABD’den YPG’ye 7 helikopter silah yardımı
Cerablus’da dikkat çeken kimlik
YPG’nin neden çekildiği belli oldu
ABD Dışişleri Bakanı Kerry: PYD/YPG güçleri Fırat’ın doğusuna çekiliyor
Terör örgütü YPG: Asla çekilmeyiz
ABD sonunda kabul etti! PKK/PYD itirafı
Erdoğan: ‘PKK, YPG, ASALA ve paralel yapı yan yana’
Davutoğlu: Rejim ve terörün vahşeti bölgenin istikrarına saldırıyor
Yıldız kaymıyor YPG’ye gidiyor! YPG’yi obüsler ardı ardına vuruyor!
Türkiye’nin ulusal çıkarları tehlikeye girer
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