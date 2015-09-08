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9 MART 2018, CUMA
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YHT HABERLERİ
YHT ile 37 milyon yolcu taşındı
YHT’de kış tarifesi başlıyor
Bayramda 30 milyon vatandaş yollara düştü
Yakıtı biten otomobil, YHT seferlerini durdurdu
YHT’ye yatırım dopingi
Uçak ve YHT ile seyahat otobüs sayısını azalttı
Çok yüksek hızlı trenin ikincisi de Türkiye’de
Şeb-i Arus Törenleri İçin YHT’den Ek Sefer
Yüksek Hızlı Tren hatları 13 bin km’ye ulaşacak
Polis Ve Askere İndirimli Tren Bileti
Yaşlı çift trende uyuyunca makinist geri döndü
13 saatlik yol 4 saate iniyor