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11 MART 2018, PAZAR
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yeni kabine HABERLERİ
Yıldırım: ‘Kabine listesi hazırlanıyor’
Yeni Bakanlar Kurulu listesinde dikkat çeken datay
Yeni kabinede 7 yeni isim
Yeni kabinede Ali Babacan sürprizi
İşte yeni Bakanlar Kurulu listesi
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Yeni kabinede gözler ‘dört koltuk’ta
Davutoğlu,Yeni Kabine İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Yeni kabinede kimler var? İşte Davutoğlu’nun A takımı
Başbakan Davutoğlu yeni hükümeti açıkladı