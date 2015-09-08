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10 MART 2018, CUMARTESİ
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yaz saati HABERLERİ
Bakan’dan çok önemli yaz saati açıklaması
Yaz saati uygulaması kalıcı hale geliyor
Yaz saati uygulamasında flaş gelişme!
Türkiye’den sonra AB de yaz saatini tartışıyor
Sürekli yaz saati uygulamasında yeni karar
Sürekli yaz saati uygulaması torba yasada
Yaz saati uygulamasında büyük tasarruf
Bakan Albayrak’tan flaş yaz saati uygulaması açıklaması
Yaz saatine ayarlama için bakanlık harekete geçti
Diyanet Takvimine ‘yaz saati’ ayarı
EPDK’dan yaz saati kaynaklı sayaç hatalarına önlem
BTK’dan çok önemli yaz saati uyarısı
BTK’dan “yaz saati” uyarısı
Saatler bu gece ileri alınacak!
Saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması başlıyor!
Yaz saati uygulaması Resmi Gazete’de
Yaz saati uygulaması için saatler ne zaman ileri alınacak?
Saatler ne zaman ileri alınacak?
Yaz saati uygulaması ne zaman sona erecek?
Yaz saati ne zaman sona erecek
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