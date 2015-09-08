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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Yalıhüyük HABERLERİ
TOKİ’nin örnek projesi Yalıhüyük’te hayat buluyor
Yalıhüyük’den Zeytin Dalı Harekatı’na destek
Yalıhüyük’te elma rekoltesi 200 ton
En az seçmen Konya’nın o ilçesinde!
Yalıhüyük’te ev yangını
Konya’nın Yalıhüyük ilçesin TOKİ’ye başvuru süresi uzatıldı
TOKİ, Konya’nın Yalıhüyük ilçesine 129 konut yapacak
Konya’nın en yaşlı ilçesi belli oldu
Yalıhüyük’te Balık tutma Yarışması
Yalıhüyük TOKİ için kayıtlar başladı
Yalıhüyük’te yol yapım çalışmaları sürüyor
Yalıhüyük Jandarması’ndan asker adayları için program
Konya’da sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi
Kaymakamlara 3D’li siber sınıfıta tanıtım dersi