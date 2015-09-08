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9 MART 2018, CUMA
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yağmur HABERLERİ
Yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı
Konya’ya yağmur geliyor!
Konya’nın o ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı!
Konya’da şiddetli yağmur!
Konya’ya sağanak uyarısı
Konya’ya yağmur uyarısı
Konya’ya yağmur geliyor
Konya’ya meteorolojik uyarı! Soba zehirlenmelerine dikkat…
Konya’ya sağanak yağış geliyor
Meteoroloji’den fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat…
Konya Ovası’nda etkili olan yağmur çiftçiyi sevindirdi
Pazar günü plan yapanlar dikkat!
Meteoroloji uyardı; yarından itibaren…
Ege ve İç Anadolu için yağış uyarısı
Yağmurun bereketi Konya’da buğday beklentisini arttırdı
Seydişehir’e yılın ilk karı düştü