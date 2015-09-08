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9 MART 2018, CUMA
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vatandaş HABERLERİ
Erdoğan çağrı yapmıştı! Vatandaş için 6 dev adım
80 milyona müjde üstüne müjde!
Bayramda 30 milyon vatandaş yollara düştü
Vatandaşın ihbarı faciayı önledi!
Hazine’den vatandaşa ‘altın’ fırsat
Birden fazla yere borcu olanlar dikkat!
Vatandaş kampanya başlattı – Sessiz kalma! #PolisiminYanındayım
Vatandaşa yılda 10 bin 882 TL katkı
Vatandaş kendisini güvende hissedecek
‘Çağrı merkezleri vatandaşı bıktırıyor’
Hükümet kesenin ağzını açtı: Vatandaşa 3 müjde birden!
PKK’dan şeytani plan!
Dolmuş şoförü ile vatandaş tekme tokat kavga etti
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı vatandaşlarla buluştu
Polislerden vatandaşlara uyarı
‘Kar-delen’ yola çıkıyor