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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Vatan Şaşmaz HABERLERİ
Vatan Şaşmaz’ın eşi doğum yaptı
Vatan Şaşmaz cinayetinde şok eden itiraf
Vatan Şaşmaz soruşturmasında şok tespit!
Vatan Şaşmaz cinayetine Konya’da gözaltı!
Fıs fıs İsmail’den Vatan Şaşmaz açıklaması
Vatan Şaşmaz ölmeden bir gün önce oğlunun adını koymuş!
Vatan Şaşmaz’ın reklam filmine büyük tepki!
Vatan Şaşmaz’ın eşinden ilk açıklama!
Emniyetten Vatan Şaşmaz açıklaması
Vatan Şaşmaz’ın kabri ziyaretçi akınına uğradı
Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme!
Vatan Şaşmaz’a son veda!
Vatan Şaşmaz’ın cenazesi yarın defnedilecek
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz Beşiktaş’ta otelde öldürüldü!