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10 MART 2018, CUMARTESİ
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umre HABERLERİ
Başkan Tutal, umre yolcularını uğurladı
Konya’dan Umreye giden ziyaretçiler Mehmetçiğe dua etti
Çumra’da umre heyecanı
Diyanetten öğrencilere umre kolaylığı
Şehit yakınları kutsal yolculuğa çıkıyor
Umre yolcuları dolandırıldı! Konya’da da şubeleri var!
Hac kura sonuçları açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabe ziyareti
Üniversiteliye Umre!
Karatay Çocuk Evlerinde umre heyecanı
İkinci umreye ek vergi kaldırıldı
Milyonlara müjde! İmzalar atıldı – Diyanet’ten taksitle umre imkanı
Diyanetten umre için taksit imkanı
Umre kayıtları başlıyor
İkinci kez umreye gideceklere ek vergi kararı
Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema umreye gitti
Survivor Anıl’ın Umre paylaşımı rekor beğeni aldı
Konya’da görme engelli Mehmet Akif Umre ödülü kazandı
Suudi Arabistan’ın umrede 2030 hedefi 30 milyon ziyaretçi
Başbakan Davutoğlu umre yaptı!
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