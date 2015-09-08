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11 MART 2018, PAZAR
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tweet HABERLERİ
12 şehit haberi sonrası alçak tweet
Enes Kanter’den skandal tweet
Saldırı öncesi bu tweet atıldı!
G20 için kaç tweet atıldı?
Bahçeli’den 1 Kasım sonrası ilk tweet
Ankara’daki saldırıyla ilgili 2 PKK’lı gözaltında
Hakan Şükür’ün tweeti Bursa Valisi’ni çileden çıkardı!
O tweeti atan doktor görevden uzaklaştırıldı
Sibel Alaş’tan şaşırtan şehit tweeti
Milletvekili öyle bir tweet attı ki
Twitter’da açık ara birinci ülke TÜrkiye
Hakan Şükür’den şaşırtan Deniz Gezmiş tweeti!
Anzak tweetleri spikeri işinden etti
Atilla Taş’tan ‘Tweet’ açıklaması