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10 MART 2018, CUMARTESİ
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tutuklama HABERLERİ
Konya’daki kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandı
Konya’da akaryakıt çalan hırsız tutuklandı
Bakan Soylu açıkladı: 48 bin 305 kişi…
Konya’da FETÖ/PDY soruşturmasında 2 bin 340 kişi tutuklandı
Konya’da 10 rütbeli asker tutuklandı
Aksaray’daki FETÖ soruşturmasında 13 kişiden, 11’i tutuklandı
Erzincan’da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 156’ya çıktı
Konya’da FETÖ operasyonu: 11 kişiden 4’ü tutuklandı
Van’da PKK yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Ereğli’de FETÖ’den 4 kişi tutuklandı
Mardin’de 3 polis tutuklandı
FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
İzmir’deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
27 Rus gemisi Türkiye tarafından tutuklandı
Murat Sancak saldırısında 1 kişi tutuklandı
FETÖ’ye para topladığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı
Beyşehir’deki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama
13 polisin şehit olduğu saldırıda 2 tutuklama
Sosyal medyadan şiddet çığlığına tutuklama
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