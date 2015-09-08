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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı!
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye’den Irak’a 5 milyar dolar kredi
Avrupa’da bir ilk! Türkiye’de açıldı
Türkiye şehitlerine ağladı
Hükümetten açıklama: Bundan sonra Türkiye sözle beraber icraata bakacak
Türkiye’den Youtube, Twitter ve Facebook’a Afrin uyarısı
Mini buzul çağıyla belki Konya’da buğday yetişmeyecek!
Dünya Bankası’ndan Türkiye itirafı
Türkiye’den 350 milyar dolarlık dev hamle!
Türkiye darbeyi vurunca PKK taktik değiştirdi
Türkiye’den dev satış
Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması!
Türkiye’den Filistin’e 10 milyon dolar hibe
Türkiye’de 2017’de en çok aranan sözcük belli oldu
Türkiye üçüncü çeyrekte çift haneli büyüdü!
Türkiye’den Irak’a DEAŞ mesajı
İlk milli yüksek hızlı tren için düğmeye basıldı
Türkiye ile Mısır arasında ticari ilişkilerde yeni dönem
Türkiye`ye yabancı sermaye akacak
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