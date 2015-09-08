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9 MART 2018, CUMA
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Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi
İşte Afrin’de öldürülen YPG’li terörist sayısı.
Cinderes belde merkezi de ele geçirildi
Terörün ayırdığı ailesine “Zeytin Dalı” ile kavuşacak
2872 terörist etkisiz hale getirildi
Bir fotoğrafta 6 kahraman
Racu belde merkezi ele geçirildi
3 köy daha teröristlerden arındırıldı
TSK’nın sivil hassasiyeti
TSK: ‘1931 terörist etkisiz hale getirildi’
JÖH ve PÖH TSK emrinde
Yaralı terörist Türkiye’ye getirildi! Sorgulanıyor
TSK son rakamı açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı
TSK’dan peş peşe Afrin açıklamaları
TSK: 1141 terörist etkisiz hale getirildi
TSK açıkladı: 1028 terörist öldürüldü!
TSK: İdlib’de bir asker şehit oldu
TSK: 935 terörist etkisiz hale getirildi
TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı!
TSK’dan Afrin açıklaması
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