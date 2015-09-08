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10 MART 2018, CUMARTESİ
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trump HABERLERİ
Trump, en zenginler listesinde 200 sıra geriledi
Erdoğan: Ey Trump sen ne yapmak istiyorsun?
Trump özür diledi mi?
Trump, Erdoğan’dan Papaz Andrew Brunson’ı istedi
Türkiye ve ABD heyeti öğle yemeğinde buluştu
Erdoğan ve Trump’ın görüşme saati belli oldu
Akar, Fidan ve Kalın ABD Başkanı Trump ile görüştü
Trump: Kuzey Kore ile savaşta milyonlarca kişi ölebilir
Trump yine yaptı yapacağını! Sürpriz davet
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu
‘Trump’ı, Suriye’yi vurmaya kızı ikna etti’
Trump’tan Japon Başbakan’a şok hareket!
Trump’dan flaş Gülen açıklaması!
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Erdoğan ve Trump görüşecek
Trump’ın danışmanı: Ortadoğu ve Çin’le savaşacağız
‘Trump’a askeri darbe gelebilir’
ABD’de Trump karşıtı protesto gösterileri devam ediyor
FETÖ ile ilgili ek belgeler Trump’a gönderildi
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