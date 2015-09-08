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10 MART 2018, CUMARTESİ
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trafik sigortası HABERLERİ
Trafik sigortasında yeni model yolda!
Trafik sigortasına zam! Yarından itibaren yüzde 5 artacak
Trafik sigortasında “tavan fiyat” 2018’de de devam edecek
Trafik sigortasına yüzde 5+5 zam yapılacak
Kasko ve trafik sigortasında indirim getirecek teklif
Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
Trafik sigortası primlerinde zam yolda
Trafik sigortasında ‘iyi şoför kötü şoför’ ayrımı!
Trafik sigortasına zam
Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza…
32 bin sürücü yakın takipte
Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete’de
Trafik sigortasında son açıklama : “Taviz Yok”
Trafik sigortasında fiyat yüzde 42 düştü.
Yapmayan yandı! 50 bin TL cezası var
Sigortada ‘avukat’ oyunu.
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 50’ye kadar…
En çok kaza yapana trafik sigortasında en büyük indirim
Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten ‘trafik sigortası’ açıklaması
Trafik sigortasında tavan fiyatlar bu hafta açıklanacak
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