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10 MART 2018, CUMARTESİ
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trafik HABERLERİ
Trafikte çıkan tartışmada “yanlışlıkla” arkadaşını vurdu
Trafikte yeni dönem resmen başladı!
Konya’da trafikte kavga! – Önce tartıştı, sonra kurşunladı
Konya’da canını hiçe sayan bisikletli tırın arkasına takıldı
Konya’da ilginç görüntüler! Trafikte giden çöp konteyneri
Kulu’da jandarma trafik timlerinden denetim
Konya’da tehlikeli yolculuk!
Bakan Soylu’dan sürücülere görüntülü uyarı!
Palandöken’den Tatil Trafiği Uyarısı
81 ile ‘Trafik Genelgesi’
Ramazanda kaza yapma riski artıyor
Kurallara uymayan sürücülere ‘ağır’ ceza
Direksiyonda ALO diyen yandı
Çakar lambaya 192 TL ceza geliyor!
Kaza yaptıran yaya hapis cezası
Trafikte sinirlere hakim olmak için 13 tavsiye
Trafikte hata yapan yandı
Trafik sigortasında tek fiyat geliyor
‘Trafik’ akıllanacak
Hangi aracın vergisi ne kadar? Fazladan MTV ödemeyin!
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