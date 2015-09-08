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10 MART 2018, CUMARTESİ
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torba yasa HABERLERİ
Yeni Torba Yasada neler var! İşte 39 madde
Meclis Torba’nın ağzını açıyor
‘Torba yasadan çalışana ne çıkacak?
Torba dolusu müjde geliyor!
Torba yasada Adnan Oktar maddesi
Yeni Torba Yasa TBMM’ye sevk edildi
Zeybekci: Torba’da beklenmeyen sürprizler var
Maliye Bakanı Ağbal’dan torba müjdesi!
Erdoğan imzaladı! Sil baştan değişti
Torba Yasa Meclis’ten geçti
Gizli e-ticarete ceza geliyor
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Milyonları ilgilendiren tasarılar kabul edildi
İş dünyasında yeni düzenleme
Torba tasarıda o da var! Sarma sigara satana şok…
Emeklinin gözü torbada
Emekliye torba müjdesi.
Başvuran hem ceza ve faizden kurtulacak hem de hacizden!
Bu bir ilk olacak! 1422 lira maaş
Yeni torba yasa tasarısında neler var?
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