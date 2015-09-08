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9 MART 2018, CUMA
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TOKİ HABERLERİ
Emeklilere özel TOKİ fırsatı
Ereğli’de TOKİ inşaatı hızla devam ediyor
TOKİ’nin örnek projesi Yalıhüyük’te hayat buluyor
Konya’da 21 iş yeri satışa sunuldu
TOKİ eksen kayması yaşadı!
Emekliye TOKİ’den Şubat’a özel ucuz konut fırsatı
Ucuz ev için TOKİ’den müjde
Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde TOKİ sevinci
Şehit Yakınları ve Gazilere TOKİ müjdesi
TOKİ’nin 2018 hedefi yaklaşık 70 bin konut
TOKİ’den Konya’ya konut müjdesi!
Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde TOKİ sevinci
Beyşehir’de 62 kişi TOKİ’den ev sahibi oldu
Öğrenciler erozyon sahasını gezdi
Ereğli’ye TOKİ müjdesi!
Ucuz TOKİ evlerinde yüzde 20 indirimi kaçırmamak için son tarih yaklaşıyor
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
TOKİ’den emekliye ayda 250 liraya konut fırsatı
Bozkır’da 112 TOKİ konutu için çalışmalar başladı
Emekliye 300 lira taksitle ev
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