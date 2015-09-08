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10 MART 2018, CUMARTESİ
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TMSF HABERLERİ
TMSF’den personel alım ilanı
‘Uzanlar’ın hesaplarındaki 80 milyon TL TMSF’ye geçti
TMSF iki kanalı satışa çıkardı!
Unutulan 83 milyon TL TMSF’ye devredildi
O kanallar satılıyor!
965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF’ye devredildi
TMSF, dokuz basın-yayın kuruluşunu satışa çıkardı
TMSF’den vatandaşlara uyarı
858 FETÖ şirketi TMSF’de
TMSF’den TL kararı
TMSF’den kritik FETÖ uyarısı!
Devredilen şirket sayısı 500’e dayandı
HES Kablo TMSF’ye devredildi
TMSF’den flaş Bank Asya açıklaması
TMSF, Bank Asya’yı kapattı
Yaklaşık 630 bin hesapta 120 milyon lira unutuldu
Cine5 kapanıyor
65 Milyon lirayı bankalarda unuttuk!
Ali Babacan: ‘Siyasi bir şey olsa 1,5 sene niye beklensin’