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9 MART 2018, CUMA
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THY, 2019’da 900 pilot alacak
THY özür diledi…O uçaktaki yolcular…
THY 7 bin kişiyi işe alacak!
THY 7 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor
THY: Aktarmalı yolcular etkilenmeyecek
THY’den flaş karar! O şart kaldırıldı
THY Avrupa’da liderliğe oynuyor!!!
Vatandaş mesaj yağmuruna tuttu, THY harekete geçti
THY’den ABD’ye büyük sürpriz
THY’den yeni turizm hamlesi!
THY, dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
THY Katarlılara satılacak mı? Açıklama geldi
THY, 2023’e kadar 8 bin hostes daha alacak
THY bin kişi işe alacak
THY personel alıyor
Konya’da uçuşlara kar engeli-İşte iptal edilen seferler
THY 66 liraya uçuruyor
Konya-İstanbul seferleri iptal!
Türk pilotlara servet teklif ediyorlar
Seferler başlatılmalı
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