terörist HABERLERİ
- Öldürülen terörist sayısı 2295’e yükseldi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 2184 terörist etkisiz hale getirildi
- Bir haftada 31 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 2059 terörist etkisiz hale getirildi
- Bu yaz hem terör örgütü hem onu destekleyenler için sıcak geçecek
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1780 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1715 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1641 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1614 terörist etkisiz hale getirildi
- Şemdinli’de 15 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1595 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1551 terörist etkisiz hale getirildi
- Zeytin Dalı Harekatı’nda 1528 terörist etkisiz hale getirildi