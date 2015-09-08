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10 MART 2018, CUMARTESİ
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TEOG HABERLERİ
TEOG bu yıl yapılacak mı?
TEOG yerine gelen sınav zor olacak!
TEOG yönetmelikten kaldırıldı
Yeni sınav sistemle ilgili flaş açıklama
Erdoğan’dan TEOG sonrası yeni sistem için talimat
TEOG’un yerine gelen sistem belli oldu!
Başbakan Yıldırım’dan TEOG açıklaması
Liselere giriş için uzmanlar uyardı: Çalışmayı bırakmayın.
Başbakan Yıldırım: Sorular test değil, klasik olacak
TEOG sonrası yeni model için flaş açıklama!
TEOG velileri dikkat! Dershane ücretleri iade edilecek
Flaş açıklama: Üniversite sınavı kaldırılacak mı?
Bu sene TEOG sınavı yapılmayacak!
TEOG’un yerine adrese dayalı yerleştirme sistemi uygulanacak
15 senede 6. kez sistem değişiyor
TEOG 3. nakil sonuçları açıklandı
Devletten ailelere 4 bin lira teşvik
TEOG birinci nakil sonuçları açıklandı
TEOG’da ‘açık uçlu’ soru dönemi başlıyor
TEOG yerleştime puanı sonuçları açıklandı
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