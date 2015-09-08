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11 MART 2018, PAZAR
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Milyonları ilgilendiren teklif yasalaşacak
Ibrahimovic’e çılgın teklif!
TBMM’ye teklif verildi: O gün tatil olsun
Ukrayna’dan Türkiye’ye sürpriz Rusya teklifi
Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye 3 teklif, 3 mesaj
Galatasaray Ibrahimovic’e teklif yaptı mı?
Arda Turan’a bir teklif de Fransa’dan
Fenerbahçe’den Van Persie’ye 3 yıllık teklif