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9 MART 2018, CUMA
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taşerona kadro HABERLERİ
Bakan’dan flaş taşeron açıklaması!
Taşeron çalışanların kıdem tazminatı hakkı saklı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: “Zaruri bir durum doğmadıkça erken seçim gündemde değil”
Başbakandan ‘taşeron’ açıklaması
Bakanlık’tan taşeron açıklaması! Tarih belli oldu
Taşerondan kadroya ilk geçiş başladı!
Taşerona FETÖ-PKK kriteri
Taşerona kadroda esas alınacak tarih belli oldu!
Hükümetten son dakika taşeron açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal’dan taşeron açıklaması
Çalışma Bakanı’ndan flaş taşeron işçi açıklaması
Taşeron işçiye devlet kadrosu son durum nedir
Bakan Ağbal’dan flaş taşeron işçi açıklaması
‘Taşeron, geçici ve mevsimlik işçilere kadro verilsin’
Hiç bu kadar ümitli ve umutlu olmadık
Bakan Sarıeroğlu’ndan taşeron işçileri ilgilendiren açıklama
Ağbal’dan taşerona kadro açıklaması
Taşeron işçilerin gözü sonbaharda
Taşeron kadro konusunda üzücü açıklama
Bakan Sarıeroğlu’nu yoğun gündem bekliyor
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