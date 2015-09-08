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9 MART 2018, CUMA
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taşeron işçi HABERLERİ
Taşeron sınavı sözlü olacak
Bakan’dan flaş taşeron açıklaması!
Taşeron işçilerin liste heyecanı! Süre doluyor
Taşeron işçide 3 güne dikkat
Listede olmayan taşeron işçiler dikkat
Taşeron işçinin maaşıyla ilgili açıklama
Taşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yok
Erdoğan on binlerce işçi için talimatı verdi
Kalaycı: Taşeronda ayrım yapmayın
Taşerondan kadroya geçişte bugün son gün
Çalışanlar Dikkat! Kıdem tazminatı kaybı olacak
Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün
Taşeronda son başvuru: 11 Ocak
Konya’da taşeron işçilerin kadro sevinci
AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı
Taşeron işçiye çok önemli uyarı
İş dünyasından bir taşeron uyarısı daha
İş dünyasında ‘taşeron’ kaygısı!
Taşeron işçilerle ilgili dev düzenleme! Askerde veya doğum izninde…
Taşeron işçilere direkt kadro statüsü
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