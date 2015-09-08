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9 MART 2018, CUMA
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Taşeron HABERLERİ
Taşeronda sınav süreci başladı! Neler sorulacak?
Taşerona kadro sınavı
Taşeron işçinin sınav maratonu
Kadroya geçemeyen taşerona tazminat
Taşeron işçilerin liste heyecanı! Süre bugün doluyor
Taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanıyor
Taşerona kadro sınavı ne zaman?
Bakanlıktan çok önemli taşeron açıklaması
Joker işçiye kadro müjdesi
Erdoğan’dan flaş taşeron işçi açıklaması
Taşeron İşçilerin Kadro Mutluluğu
Taşeron işçisine kritik uyarı: İmzalamayın
Taşeron işçinin kadro zamanı
Taşeron işçi sınavının detayları belli oldu
İşte taşerondan yararlanacak kurumlar
Taşeronda yaş sınırı yok
Bakan Ağbal’dan Taşeron açıklaması
Taşerona kadro genişliyor – 50 bin işçiye de kadro müjdesi geldi
Kamuda çalışan taşeron işçiler için flaş karar
Taşeron düzenlemesi için tarih belli oldu
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