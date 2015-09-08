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9 MART 2018, CUMA
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tapu HABERLERİ
Satın alınacak ev tapuda üç boyutlu görülebilecek
Evi olanlar dikkat… Tapulu eviniz elden gidebilir
Tapu işlemlerinde yeni uygulama hayata geçirildi
Tapuda web emlakçı dönemi!
Tapu memurunun dikkati 8 milyonluk vurgunu önledi
Tapuda yeni sistem başladı!
Tapu sahipleri dikkat! Başvuru için son 2 kaldı
Tapuda yeni dönem başladı
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapana çifte ceza
Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir
Tapudan vatandaşları sevindirecek “veraset” çalışması
Tapuda rüşvet operasyonu 46 gözaltı
Tapuda bomba yenilik
Suriyeli mültecilere ‘tapu’ çağrısı: Herkes getirsin
Bir yılda 1 milyon konut satıldı
Tapuda devrim niteliğinde düzenleme
600 lira kazanayım derken, 6 bin lira kaybetmeyin!
Musul ve Kerkük’ün tapuları Türk arşivlerinde
Tapuda darbeci avı..
Karatay’da tapular dağıtılıyor
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