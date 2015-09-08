tahir akyürek HABERLERİ
- Konya’da 800 yıllık Başarabey Mescidi restore edildi
- “Türkiye tarihi misyonunu mutlaka yerine getirecek”
- “Konya ve Kahramanmaraş medeniyetimizin temel şehirleridir”
- “Bu topraklarda bin yıldır büyük bir medeniyet mücadelesi veriyoruz”
- “Yeni dönemde şehir kimliği ve estetiği ön planda olacak”
- Başkan Akyürek, lise öğrencileriyle bir araya geldi
- Başkan Akyürek Çeltik’te yatırımları inceledi, halkla buluştu
- Akyürek’ten işçiler adına Cumhurbaşkanı ve hükümete teşekkür
- Tahir Akyürek Şeb-i Arus töreninde birlik mesajı verdi
- “Kudüs üzerinde oynanan oyunlara asla sessiz kalmayacağız”
- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’tan Başkan Akyürek’e Ziyaret
- Başkan Akyürek: “İhlasla, samimiyetle Konya’nın temiz imajına zarar vermeden çalışmalıyız”
- “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Konya’ya verilen bir değerdir”
- Konyaspor’dan Tahir Akyürek’e kutlama
- Tahir Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu
- “Konya’ya hizmet etmek herkese nasip olmaz”