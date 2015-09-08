Suudi Arabistan HABERLERİ
- Suudi Arabistan’dan Katar’a karşı bir hamle daha!
- 4 ülke Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti
- Suudi Arabistan 16 FETÖ’cüyü Türkiye’ye iade etti
- Selçuk Üniversitesi, Suudi Arabistan ile iş birliği planlıyor
- Umre yolunda hayatını kaybeden Filistinliler teslim edildi
- Suudi Arabistan’da askeri tatbikat 20 ülkenin katılımıyla başladı
- Suudi Arabistan Lübnan’a yapacağı 4 milyar dolarlık yardımı iptal etti
- Suudi Arabistan’da çok uluslu askeri tatbikat gerçekleştiriliyor