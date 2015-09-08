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9 MART 2018, CUMA
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Suriye HABERLERİ
Rus uçağı Suriye’de düştü: 32 ölü!
Fırat Kalkanı bölgesinde mülteci kampı kurulacak
“Suriye’ye acil yardım” kampanyası
PKK’nın Suriye’deki ‘kara kutusu’ öldürüldü
Suriye için liderler zirvesi yapılacak
Suriye için korkunç rakamlar!
Teröristler sığınmacı gibi Türkiye’ye girdi! Böyle yakalandı
Suriye’de Rus savaş uçağı düştü!
Anne terk etti, baba işe gitti, aç kalan çocuklar mahalleliyi ağlattı
Meclis, Irak ve Suriye tezkeresini görüşüyor
Suriye’den Türkiye’ye girmek isteyen 5 canlı bomba yakalandı
Türkiye’den 106 binden fazla mülteci Suriye’ye döndü
Konyalı esnaf tedirgin
Suriye’de flaş gelişme! İmzalar atıldı
G7 ülkelerinden ortak karar: Esed olmayacak
Türkiye’den dünyaya kritik uyarı
‘Trump’ı, Suriye’yi vurmaya kızı ikna etti’
ABD’den Flaş Suriye açıklaması : Yeni saldırı olabilir!
Erdoğan’dan ABD operasyonu açıklaması!
ABD Suriye’yi vurdu! BM’den ilk açıklama
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