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9 MART 2018, CUMA
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Spor Toto Süper Lig HABERLERİ
Atiker Konyaspor Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe: 2 – Atiker Konyaspor: 3
Puanlar paylaşıldı
Zirvedekiler ikinci yarıya iyi başlıyor
Spor Toto Süper Lig’de fikstür çekildi
Konyaspor Beşiktaş maçından kareler…
Aykut Kocaman tek tek tebrik etti
Trabzonspor Ersun Yanal’ı KAP’a bildirdi
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İşte Fikret Orman’ın yeni yönetim listesi
Torku Konyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları
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Karadeniz derbisinde tarihi fark! : 6-0
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KARTAL FARK ATTI
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