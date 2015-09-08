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10 MART 2018, CUMARTESİ
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soygun HABERLERİ
İşte Konya’daki soygunun görüntüleri
Konya’da satırlı soygun!
Konya’da oyuncak tabancayla soygun girişimi
Konya’da lüks ciple soygun kamerada
PTT şubesinde pompalı tüfekle soygun
Pendik’te kanlı banka soygunu
Kuyumcudan 3.8 milyon liralık soygun
İzmir’deki kuyumcu soygunu
Şişli’de banka soygunu
Kürekli soygun kameraya yakalandı