YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
9 MART 2018, CUMA
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
sobe HABERLERİ
“SOBE üzerinde 5 yıl emek verilen büyük bir hayalin ürünü”
NEÜ Gezici Ağız ve Diş Kliniği Hizmete SOBE’de Devam Etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’tan SOBE’ye ziyaret
SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan oldu
SOBE ve Kongre Merkezi şehre prestij sağlayacak
SOBE ve Selçuklu Kongre Merkezi tam not alıyor
Kelebek Bahçesi ve SOBE beğeni topladı
Türkiye otizm meclisi Selçuklu’da toplandı
KTO’dan SOBE ve Selçuklu Kongre Merkezi’ne tam not
SOBE’de 40 öğrenci eğitim alıyor
10 bin öğrenci ata sporumuz binicilik ile tanışıyor
Başkan Altay Balıkesirli öğrencileri ağırladı
Bandırma’dan SOBE’ye destek
SOBE’de eğitimler başladı
AK Parti Milletvekillerinden SOBE ve Selçuklu Kongre Merkezine ziyaret
SOBE örnek olacak
‘Ektiğimiz tohum yeşermeye başladı’
SOBE yakında hizmete başlayacak