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10 MART 2018, CUMARTESİ
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sigara HABERLERİ
Sigarada ikinci dalga: Artık bu şekilde satılacak!
Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor
Selçuklu’da personele sigaranın zararları anlatıldı
Milyarlarca lira yakıldı
Japonya’da sigara içmeyen çalışanlara fazladan izin
Sigaraya zam geliyor
Sigara yasakları genişliyor! Artık orada da içilemeyecek
Ölümün kıyısından döndü!
Bakan’dan flaş zam açıklaması! Vazgeçtik
Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
Sigarada yeni oyun, yeni tehdit
Sigara ile ilgili flaş karar! Kullanılamayacak
5 yılda 185 milyar lira “duman” oldu
Sigarada düz pakete geçilecek, raflarda görünmeyecek
“Sigara içenlerde inme riski daha fazla”
Bakan açıkladı! Sigara paketleri artık böyle olacak…
Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti
Sigara şirketlerini telaş sardı
Yeni dönem başladı! Bundan sonra açıkta satılmayacak
Selçuk Tıp’ta 6 yılda 7000 kişi sigara bıraktı
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